تسابق الإدارة الهلالية الزمن في تدعيم الفريق بصفقة أجنبية قبل انتهاء فترة التسجيل التي تبقى على نهايتها أسبوع واحد، وذلك عوضاً عن اللاعب ادواردو الذي غادر الهلال قبل حوالى شهرين، إذ وقع اختيار الإدارة الهلالية على أكثر من لاعب وقد يكون الأقرب اللاعب الفنزويلي «سوتيلدو». وقد وضعت الإدارة الهلالية خيارات بديلة في حال عدم اتمام الصفقة.ميدانياً عاود الفريق الهلالي تدريباته الاعتيادية بعد أن منح مدير الجهاز الفني الروماني «رازفان لوشيسكو» لاعبي فريق ⁧‫الهلال⁩ راحة يوم أمس الأحد استعدادًا لملاقاة مضيفه «أبها» الخميس المقبل في الجولة الثانية من الدوري، وقد اقتصرت التدريبات على الجوانب الفنية والتكتيكية، واختتم المدرب الهلالي التدريبات بمناورة على منتصف الملعب طبق فيها بعض الخطط الفنية، وشهدت التدريبات الهلالية مشاركة اللاعب البروفي كاريلو بعد إتمامه للحجر الصحي.على صعيدٍ آخر تأكدت جاهزية الثنائي «سلمان الفرج» و«سالم الدوسري» لمباراة أبها القادمة بعد دخولهما في التدريبات الجماعية، وأصبحت مشاركتهما بيد الجهاز الفني.