أكد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي جاهزية فريقه لمواجهة الاتحاد مساء اليوم (الأحد) في افتتاحية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيراً إلى أنهم يدركون قوة منافسهم إلا أن عزيمة النواخذة أعلى للظفر بالنقاط الثلاث وهي الأهم.وقال المالكي: «بداية منافسة لموسم جديد نسعى خلالها لتعزيز المكتسبات وتلافي الأخطاء الماضية، وبدون شك الاستقرار الفني سيساعدنا لتحقيق أهدافنا». وأضاف: «أمامنا موسم طويل وشاق، وإن شاء الله نحقق آمال وطموحات الجماهير الاتفاقية، الجميع يعمل من أجل ظهور الفريق الاتفاقي بشكل مختلف هذا الموسم».