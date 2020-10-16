ينطلق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وسط استمرار تطبيق الاحترازات الوقائية كافة وفق البروتوكولات الصحية التي أقرتها وزارة الرياضة مسبقًا عندما تم استئناف منافسات الدوري بالموسم الرياضي المنصرم بعد توقفه بسبب تفشي فايروس كورونا (كوفيد19)، كما سيشهد الموسم الرياضي الجديد غياب أحد الركائز الأساسية لمتعة كرة القدم وهي الجماهير واستمرار تعليق حضورها للملاعب ودعم أنديتها خلال المباريات، كما شهدت الفترة الماضية عدة قرارات أصدرها الاتحاد السعودي لكرة القدم على النحو التالي:- 7 طواقم أجنبيةاعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم 7 طواقم حكام أجنبية لكل فريق في الموسم الرياضي القادم للدوري السعودي للمحترفين. وأوضح الاتحاد في بيانه الذي أصدره أن الطواقم التحكيمية ستكون على أرض الفرق أو خارجه ويتحمل النادي تكاليف كل مباراة المحددة بـ175 ألف ريال، على أن يتم الطلب قبل 16 يوما على الأقل من موعد المباراة باستثناء الجولة الأولى قبل 14 يوما، نظرا لقرب انطلاقة الموسم، إذ كان الموسم المنصرم العدد غير محدد لجميع الأندية في طلب الحكام الأجانب لمبارياتها قبل أن يُقر عدد معين عند استئناف الدوري بعد التوقف الذي شهده بسبب جائحة كورونا، إذ أبلغ الاتحاد السعودي لكرة القدم جميع الأندية بصعوبة الاستعانة بالحكام الأجانب الموسم القادم، إذ ستكون الأولوية للحكام السعوديين، التي بدورها أقامت لجنة الحكام خلال الفترة الماضية 12 ورشة عمل ودورة تطويرية للحكام، منها 5 دورات لتقنية الفيديو المساعد (VAR)، إذ تم اعتماد 44 حكما وحكما مساعدا للتقنية.5 تغييراتقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال اجتماعاته في الفترة الماضية استمرار تطبيق التبديلات الخمسة لكل فريق في المباراة بحسب التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم المعتمدة من الاتحاد الدولي خلال جائحة كورونا.مشاركة المحترفين والهواةشهد الاجتماع الأخير الذي عقده اتحاد الكرة تعديلا على الفقرة (3) من المادة (21) من اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين على النحو التالي: يجوز لكل ناد مشارك في المسابقة إشراك لاعبين سعوديين من اللاعبين المصنفين في كشوفات الدرجات الأدنى من درجة الفريق الأول، في كل مباراة من المسابقة، سواء كانوا محترفين أو هواة (دون حد أعلى) بشرط تسجيلهم في النظام الإلكتروني (SPLIS).