حرمت العقوبة التي فرضتها اللجنة المنظمة لرالي الأندلس، البطل السعودي يزيد بن محمد الراجحي، من التتويج بالمركز الأول في السباق واحتلاله المركز الثالث بزمن قدره ٩:٤:٤٠ ساعة، خلال الرالي الذياستمر 4 أيام في مدينة فيا مارتن جنوب إسبانيا.بدأ يزيد الراجحي -سائق سيارة تويوتا هايلوكس بألوان "فريق أوفر درايف البلجيكي للسباقات"، برفقة ملاحه الألماني ديرك فون تسيتسفيتس- رالي الأندلس بداية قوية خطف فيها الأنفاس حيث احتل الفريق السعودي المركز الأول في نهاية المرحلة الأولى بعد غياب طويل عن السباقات متفوقا على الإسباني كارلوس ساينز الذي كان متأخرا بدقيقة و47 ثانية ولكن الراجحي تراجع الى المركز الثاني في المرحلة الثانية، إلا أنه سرعان ما استعاد المركز الأول بجدارة في المرحلة الثالثة، بعدها تعرض يزيد إلى عقوبة 10 دقائق بسبب خطأ بسيط من الملاح تراجع على إثرها من المركز الأول إلى المركز الخامس، وأنهى المرحلة الأخيرة في المركز الرابع.أظهر يزيد أداء قويا وثابتا في جميع مراحل الرالي الجديد إذ يتّسم بالسرعة والسيطرة في القيادة التي من خلالها استطاع المحافظة على صدارة الترتيب العام. ولم يواجه الفريق طيلة الرالي أي أخطاء ملاحية أو ميكانيكية ولولا العقوبة لحافظ على صدارته في الترتيب العام حتى نهاية الرالي.