إسماعيل عمر.. اللاعب الذي تكوّن في نادي جدة (درجة أولى) ظل طوال مسيرته الرياضية بعيداً عن الأنظار حتى الشهرين الأخيرين اللذين شهدا ظهور اسم اللاعب بشكل كبير عقب أن كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي، قبل أن يفاجأ كافة المتابعين بتغيير وجهة اللاعب وانتقاله رسمياً من نادي جدة إلى الفيصلي بعقد يمتد لـ3 مواسم.ولأن للقصة خفايا وفصولا لم تظهر على العلن، نجحت «عكاظ» في الوصول إلى اللاعب والحصول على الحقيقة كاملة من طرفه، إذ شرح وجهة نظره كاملة وتفاصيل إتمامه التعاقد مع النادي الأهلي، ومن ثم تحوّل وجهته خلال 48 ساعة فقط إلى الفيصلي، عبر الحوار التالي:• بداية، نبارك لك الانضمام لنادي الفيصلي، كيف جرت المفاوضات؟•• أولاً أشكركم على الاستضافة وعلى تهنئتي بالانتقال إلى نادي الفيصلي الذي أتمنى أن أوفق رفقة زملائي اللاعبين في تقديم المستويات المميزة والنتائج المرضية لجماهير «عنابي سدير»، كما أتقدم بالشكر الجزيل لإدارة نادي الفيصلي على احترافيتها الكاملة في المفاوضات التي لم تستغرق سوى أقل من 48 ساعة قبل أن يتم توقيع العقد وإتمام الانتقال بشكل كامل وأسأل الله أن أكون على قدر الثقة التي منُحت لي وأن أقدم ما يرضي طموحاتهم.• اقتربت بشكل كبير من الانتقال إلى النادي الأهلي، بل ذهبت بعض الأخبار الصحفية إلى أنك انتقلت إلى الأهلي فعلياً ولكن فجأة وجدناك في الفيصلي.. ما الذي حدث بالضبط؟•• بالفعل كنت قريباً من الانضمام إلى الأهلي، وما حدث تحديداً هو أنني بعد المباراة الودية بين الأهلي ونادي جدة خلال الفترة الماضية التي نجحت خلالها في تسجيل هدف التعادل في مرمى النادي الأهلي، وعقب نهاية المباراة تواصل معي مدرب الأهلي فلادان ومساعده وامتدحا ما قدمته في المباراة، وعقب ذلك بيومين تلقيت اتصالا من المدير التنفيذي محمد الحارثي يبلغني برغبتهم في كسب خدماتي وأبلغته بدوري أن يتواصل مع وكيل أعمالي أحمد المزيني وبالفعل تم التواصل والاتفاق على كافة التفاصيل وتم إبلاغي بالحضور إلى النادي الأهلي لتوقيع العقد، وبالفعل حضرت مع وكيل أعمالي وكان المدير التنفيذي محمد الحارثي متواجداً إضافة إلى مدير الاحتراف محمد عسيري فيما لم يحضر رئيس النادي عبدالإله مؤمنة لظروفه الخاصة حسب ما تم إبلاغي، واتفقنا على كافة الأمور وتم توقيع العقد من طرفي وأبلغوني وقتها بأن رئيس النادي طلب إنهاء كافة الأمور التعاقدية على أن يقوم هو خلال 24 ساعة بتوقيع العقد من طرف النادي وإعلان الصفقة رسمياً.• وماذا حدث بعد ذلك؟•• خرجت من النادي وقتها وتم تسريب الاتفاقية لوسائل الإعلام، لأفاجأ بعدها بأنه تم إبلاغي برفض رئيس النادي عبدالإله مؤمنة التوقيع بسبب عدم موافقته على الصفقة، وانتظرنا بدورنا 10 أيام لإتمام الصفقة ولكن دون جدوى، ليتم بعدها الرد على وكيلي بأن النادي يمر بأزمة حالياً لعدم وجود مشرف على الفريق.• وهل كنت وقتها تملك أي عروض أخرى؟•• كان عقدي مع نادي جدة في ذلك الوقت قد دخل في الأشهر الـ6 الأخيرة منه وهو ما يسمح لي بالتفاوض مع أي ناد آخر، وكان وكيلي يملك عرضين رسميين إضافة إلى عرضين آخرين بشكل شفهي إلا أننا احترمنا كلمتنا مع النادي الأهلي، خصوصاً أنه تم التفاوض معي وحضرت للنادي ووقعت العقد من طرفي وكل ذلك تم بموافقة رئيس النادي حسب ما تم إخباري.• وهل قررت بعد ذلك التراجع عن إتمام العقد مع النادي الأهلي؟•• لا لم يحدث ذلك بل انتظرت لمدة أسبوعين حتى تم تعيين طارق كيال مشرفاً على الكرة في النادي الأهلي الذي أبلغنا وقتها بالانتظار لعدة أيام وقام بعدها طارق كيال بالفعل بالتواصل مع وكيلي وتحديد موعد جديد للاجتماع في مقر النادي وتم إبلاغنا وقتها بأن الموعد الجديد سيشهد حضور رئيس النادي والمشرف الجديد لإتمام العقد، لنحضر بالفعل في الموعد المحدد أنا ووكيل أعمالي لنفاجأ ببقائنا لمدة ساعة ونصف دون أي استقبال أو تواجد أي شخص وعدم تواجد أي احترافية في التعامل، ليحضر بعدها المدير التنفيذي محمد الحارثي الذي أبلغنا بعدم تواجد رئيس النادي عبدالإله مؤمنة لظروفه الخاصة، وأن المشرف طارق كيال لا يستطيع القدوم وإتمام العقد دون تواجد رئيس النادي، ليتم بعدها عقد اجتماع بتواجد المدير التنفيذي محمد الحارثي، ومدير الاحتراف محمد عسيري، وتم إبلاغي أن النادي يعاني من أزمة مالية وظروف عدة ووافقت على تأجيل استلامي الدفعة المحددة وقت توقيع العقد لمدة 3 أسابيع أو شهر حتى يتجاوز النادي أزمته المالية ولكن للأسف لم تنتهِ القضية.• إلى ماذا تعزو تلك التصرفات من إدارة النادي الأهلي؟•• أعتقد أن كافة تفاصيل التفاوض كانت تفتقد إلى المصداقية والوضوح، وأنا كلاعب كرة قدم محترف أكون متقبلاً تماماً لعدم قناعة فنية أو خلافه وهو أمر طبيعي في كرة القدم، أما أن تجد إطراء من مدرب الفريق، وتفاوضاً من إدارة النادي، وتوقع على العقد من طرفك كلاعب ومن ثم تجد تأجيلا وغموض وعدم وضوح تام، فلا أعتقد أن مثل هذه الأمور يمكن أن توصف بالاحترافية في التعامل أبداً.• هل أثرت عليك كلاعب تلك المفاوضات غير واضحة المعالم؟•• بكل تأكيد أثرت علي كلاعب، حيث كنت أملك عرضين رسميين وسحب الناديان عرضيهما عندما علما بدخولي في مفاوضات رسمية مع النادي الأهلي، وظللت طوال الفترة لا أعلم عن مصيري كلاعب، خصوصاً أنني وقعت عقدا رسميا مع الأهلي وكنت سأتقبل تراجع النادي عن اتمام العقد إلا أنهم ظلوا طوال الفترة دون وضوح، سواءً بإبداء رغبتهم بي كلاعب أو خلاف ذلك، وللأسف لم أي أجد أي احترام من النادي الأهلي.