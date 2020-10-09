على رغم صغر سن الطالبة في المرحلة المتوسطة ثمار محمد اليماني، إلا أنها تملك ملامح بطلة في رياضة التايكوندو، وتطمح إلى أن تكون ذات شأنفي مسيرتها الرياضية، وأول بطلة أولمبياد المملكة. وقالت اليماني لـ«عكاظ»: «شدني لدخول الرياضة القتالية أنها دفاع عن النفس ولمأشاهد فتيات كثر يمارسنها، وبدايتي كانت في نادي الشمس الرياضي مع الكابتن سالم باحجري»، مشيرةً إلى أن أول بطولةشاركت بها كانت داخلية أحرزت فيها الميدالية الذهبية وحصلت على أفضل لاعبة في البطولة. وفيما يلي نص الحوار:• متى كانت بدايتك مع رياضة التايكوندو؟•• بدايتي كانت في نادي الشمس الرياضي مع الكابتن سالم باحجري.• ما أهم مواصفات الفتاة الرياضية؟•• المرونة وسرعة الحركة.• من أكثر من شجعك على احتراف رياضة التايكوندو؟•• عندما أحببت هذه الرياضة شجعتني والدتي.• ما الذي شدك للدخول في هذه الرياضة القتالية؟•• شدني أنها دفاع عن النفس ولم أشاهد فتيات كثر يمارسنها.• كيف تحافظين على لياقتك ووزنك؟•• من خلال المحافظة على أكلي والالتزام بالتمرين يومياً، ولي يوم مفتوح هو يوم الجمعة فقط.• لماذا اخترت التايكوندو؟•• لقلة اللاعبات المنتسبات لها.• يوجد تشابه بين رياضتي الكاراتيه والتايكوندو ورياضة الجودو فأي منها الأعنف والأخطر؟•• رياضة التايكوندو تناسب الرجال أكثر من النساء.• أي من الرياضات القتالية الأصعب؟•• رياضة الجودو.• ما الرياضات التي تمارسينها من باب الهواية وتقوية جسدك؟•• التايكوندو والسباحة.• ما الذي يميزك عن اللاعبات الأخريات؟•• أعتقد أني أملك سرعة التركيز بحيث أركز على «التكنيك» الصائب، وطريقة لعبي تختلف عن الآخرين.• من مثلك الأعلى رياضيا؟•• أحمد أبو غوش.• ماذا ينقصك كلاعبة رياضة؟•• أحتاج دعما أكثر من وزارة الرياضة.• من الشخص الأكثر تأثيرا بالنسبة لك في مسيرتك الرياضية؟•• والدي.• ما أول بطولة شاركت بها خلال مسيرتك الرياضية؟•• بطولة داخلية أحرزت فيها الميدالية الذهبية وحصلت على أفضل لاعبة فيها.• هل تعتقدين أن الألعاب الرياضة الفردية مظلومة ولم تأخذ حقها؟•• هذا الكلام كان سابقا، ولكن في وقتنا الحالي جميع الرياضات برزت بشكل واضح.• وماذا عن الصعوبات التي واجهتك خلال مسيرتك الرياضية؟•• واجهت صعوبات في التمرينات أو إذا كانت لدي إصابة.• ما أبرز موقف لك في بطولات أو مباريات أو تدريبات شاركت بها؟•• تكريمي في نادي الأسطورة.• ماذا عن دعم وتشجيع مسؤولي الاتحاد؟•• اختاروني للمشاركة في بطولات الأردن لكن الدعم المادي لم يسمح لهم.• ما رسالتك للفتيات المقبلات على رياضة التايكوندو؟•• أن يعرفن أن الرياضة غذاء الروح.• كلمة أخيرة؟•• أتمنى من الأهالي أن يقوموا بتشجيع أبنائهم على ممارسة الرياضة، كما أتمنى أن أصبح بطلة أولمبية يوما ما.