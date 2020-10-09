طقوس اللاعبات لا تختلف عن اللاعبين في الاستعداد للمباريات، والتزامهن بالتعليمات الرياضية والصحية يمنحهن الإبداع والتفوق في رياضتهن، خصوصاً فيما يتعلق بلعبة كرة القدم، إذ قالت مدربة كرة القدم آلاء الزهراني لـ«عكاظ»: «تهيئة اللاعبة بدنيا قبل المباراة تتم من خلال برامج تدريبية مُعدة مسبقا من قبل المدربة لتحقيق الأهداف المطلوبة من اللاعبات ورفع مستوى اللياقة للاستعداد للمنافسات القادمة، وكذلك تهيئتها نفسيا من خلال المباريات الودية للشعور بأجواء المنافسات».ونصحت زميلاتها بالبعد عن الأكل غير الصحي والسهر والبعد عن شرب القهوة والمنبهات والأعمال الشاقة، والالتزام بالغذاء المتوازن، والنوم الكافي، والاستعداد النفسي والذهني والثقة بالنفس، لافتةً إلى أن التمارين الهوائية التي تعتمد على الأكسجين ترفع من عناصر اللياقة. وأوضحت الباحثة الاجتماعية أميرة الفرج أن دخول المرأة في المجال الرياضي قد يثير الجدل لبعض المجتمعات المحافظة، والتهيئة الجيدة تتم من خلال التشجيع من قبل الأصدقاء والتفاؤل بالنجاح والتقدم ومساعدتها في تخطي الانتقادات والتذكير برؤية ورسالة اللاعبة نحو تحقيق هدفها، مؤكدةً التعايش والتقبّل لنظرة المحيط الخاص باللاعبة والمحيط الخارجي والتركيز على تحقيق الأهداف والسعي نحو الطموح وتحمل الضغط الاجتماعي وتجاوز المنعطفات والتحدي والإصرار.وذكرت الأخصائية النفسية دعاء زهران أنه يجب تهيئة اللاعبة نفسياً وبدنياً، بحيث لا تكون في أجواء متوترة أو بين أشخاص سلبيين، ولا تتأثر بمن حولها بإسقاطات مُحبطة، وتأخذ وقتها الكافي من النوم حتى لا يكون بدنها منهكا ويؤثر على نفسيتها وأدائها، مشددةً على أن الاستقرار النفسي والهدوء يجعلان اللاعبة أكثر مرونة وتقبلا.