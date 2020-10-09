اعتبرت لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة شيخة الدوسري مشاركتها في البطولة الآسيوية، التي أقيمت في الرياض في نوفمبر الماضي وحققت فيها الميدالية البرونزية، مشرفة وصعبة، وتعلمت منها الكثير.وقالت الدوسري لـ«عكاظ»: «أفتخر بالميدالية البرونزية التي حصلت عليها وكنت أطمح للمركز الأول، إذ ذهب إلى زميلتي الحسناء الحماد وللوطن الغالي، وأطمح أن أكون ضمن الـ5 الأوائل آسيويا مبدئيا والأولى في المستقبل وأرفع علم بلادي في المحافل الدولية».وأضافت: «كرمت فرديا في بطولات داخلية في المملكة وفي البطولة الخليجية في الكويت على مستوى الفرق، وأفكر حالياً بأن أكون لاعبة محترفة على المستوى المحلي والعالمي، وبالطبع بعد تحقيق ما أهدف إليه من إنجازات كلاعبة أفكر في استمرار تحقيق الطموحات كمدربة»، مشيرة إلى أن مثلها الأعلى اللاعبة الإيطالية ڤلانتينا فيتزلي. وأشادت بدعم وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للمبارزة، موجهة شكرها إلى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي ورئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان الذي كان بمثابة القائد والأب الروحي لجميع اللاعبين.