رياضة الريشة الطائرة من الرياضات القديمة، وتعرّف بأنها لعبة تلعب بالمضرب ويمكن مشاركتها مع شخص أو أكثر، وقد يشارك بها لاعبان أو لاعبتان متقابلان، وقد تكون زوجية مكونة من 4 لاعبين، وتلعب كل مباراة من 3 أشواط، بحيث ينتهي كل شوط بتسجيل 21 نقطة. وعرفت رياضة الريشة الطائرة في عام 1870، وكان يلعبها ضباط الجيش البريطاني بالهند، كما أنها انتشرت في كل أنحاء العالم وأصبحت لها بطولات خاصة يشارك بها النساء والرجال. وتأسس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة في أوائل عام 2014، إذ نظم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة عددا من البطولات بعضها بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية. وفي عام 2018 أضيفت الرياضة النسائية للاتحاد، من خلال تشكيل منتخب نسائي للعبة يضم اللاعبتين رنا سعود وشذى صالح، وكانت أول مشاركة نسائية في دورة الألعاب الآسيوية لعام 2018.