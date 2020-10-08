أعلن فريق البحرين رايد إكستريم انضمام سائق جديد إلى تشكيلة السائقين التي ستشارك في رالي داكار 2021، إذ انضم أسطورة الرالي الفرنسي سيباستيان لوب إلى الفريق ليكمل بذلك الثنائي الذي سيمثل فريق البحرين رايد إكستريم في رالي داكار، إلى جانب الإسباني ناني روما الذي انضم بدوره أخيراً إلى الفريق. ويتمتع لوب بخبرة تزيد على عشرين عاماً في سباقات الرالي، فاز فيها ببطولة العالم للراليات تسع مرات على التوالي.ويبلغ لوب من العمر 46 عاماً، وقد شارك في رالي داكار أول مرة عام 2016، قبل أن يشارك فيه أربع سنوات متتالية وصل فيها مرتين إلى منصة التتويج. كما يتمتع لوب بخبرة طويلة في بطولة جولة العالم للسيارات، وسباق لو مان 24 ساعة، وإكس غيمز، فضلاً عن اختبارات سباقات فورمولا 1 وسلسلة سباقات جي تي.من جانبه، قال الفرنسي سيباستيان لوب: «لفريق البحرين رايد إكستريم طموحات كبيرة لرالي داكار 2021، وأنا أتطلع إلى أن أكون جزءاً من رحلة الفريق. يتمتع البحرين رايد إكستريم بخبرة واسعة في مختلف المجالات؛ فهو الأفضل في هذا المجال بفضل الشراكة مع شركة برودرايف، إضافة إلى السجل الحافل الذي يتمتع به رئيسها ديفيد ريتشاردز، فضلاً عن تاريخ مملكة البحرين وإرثها العريق في رياضة السيارات؛ لذا فإنني على ثقة من أن الفريق سيكون منافساً قوياً في رالي داكار العام القادم».وسيقود لوب سيارة فريق البحرين رايد إكستريم المخصصة لرالي داكار فئة T1 – وهي سيارة دفع رباعي مزودة بمحرك ذي 6 أسطوانات وشاحن توربيني بسعة 3.5 ليتر. وتم تصميم السيارة اعتماداً على خبرة شركة برودرايف في المنافسة على أعلى مستويات رياضة السيارات حول العالم لأكثر من ثلاثة عقود، وهي من تصميم إيان كالوم، أحد أبرز مصممي السيارات الرائدين في العالم. ويجري تطوير السيارة والمحرك في شركة برودرايف منذ منتصف عام 2019، ومن المتوقع الكشف عن السيارة الأولى في الخريف.