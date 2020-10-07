كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ»، أن إدارة نادي الوحدة فتحت خط مفاوضات مع مدافع فريق نادي الهلال عبدالله الحافظ؛ من أجل تعزيز خط دفاع الفريق، وفضلت إدارة الوحدة انتقال الحافظ بعقد يستمر لمدة 3 مواسم، أو بنظام الإعارة في حال المبالغة في قيمة عقده. وفي سياق متصل، توصلت إدارة النادي إلى مخالصة مالية مع الثنائي محمد السفياني وراضي مشعل، إذ انتقلا إلى نادي أحد، وكذلك عبدالرحمن ريو الذي انتقل إلى نادي ضمك، فيما لا تزال المفاوضات جارية مع كل من علي النمر، وياسين حمزة، وحاتم بلال، ومحمد العتيبي، ونواف الحارثي. ويصل خلال الساعات القادمة، وكما انفردت «عكاظ»، المدافع البرازيلي بيدرو هنريكي، لتوقيع عقده الرسمي مع نادي الوحدة لمدة موسمين، إذ جاء اختيار هنريكي عن طريق المدير الفني إيفو فييرا، الذي أوصى بالتعاقد معه لمعرفته التامة بقدراته الفنية، وسبق أنه تدرب تحت إشرافه في البرتغال وبالتحديد مع نادي فيتوريا غيماريش. وسيحل هنريكي خلفاً لمواطنه ريناتو شافيز، الذي تم إلغاء عقده بالتراضي بين الطرفين.ميدانيا، يختتم الفريق الكروي ودياته مساء يوم الجمعة القادم بلقاء الفتح على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة)، وسوف يختبر فييرا تشكيلته الأساسية قبل خوض أول مواجهاته في الدوري أمام القادسية.