تعكف الإدارة الهلال بقيادة الرئيس فهد بن نافل، وعضو مجلس الإدارة فهد المفرج وبقية الفريق الإداري والفني هذه الأيام وبشكل قوي ومركز على ملف التعاقدات الجديدة، حيث سيكون هناك لاعبان أجنبيان بدلا من اللاعبين السوري عمر خربين، والبرازيلي إدواردو. ميدانياً يعاود الفريق الهلالي مساء اليوم (الأربعاء) تدريباته الاعتيادية استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد بعد الإجازة التي دامت 10 أيام التي منحها المدير الفني رازفان لجميع لاعبي الفريق بعد العودة من بطولة دوري أبطال آسيا، إثر استبعاد الهلال من البطولة الآسيوية. على صعيدٍ آخر، طالبت الجماهير الهلالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإدارة بسرعة تعويض رحيل إدواردو وعمر خربين بلاعبين «سوبر ستار» إذا أرادوا أن يستمر الفارق الفني كبيراً بين الهلال والأندية الأخرى، وأكدت الجماهير الهلالية أن ‏الثقة بالإدارة ما زالت مستمرة، ولكنها تعتبر التأخر في أي تعاقد ليس في صالح الهلال، وأنها لن تقبل بالتوقيع مع أي لاعب لا يتماشى فنياً مع كوكبة النجوم المحليين والأجانب بنادي الهلال حالياً.