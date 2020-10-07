أعلن النادي الأهلي تعاقده الرسمي صباح أمس مع الدولي السابق المغربي إدريس فتوحي قادماً من نادي الحزم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي تعيشها المسابقات السعودية قبل انطلاقها، وكانت إدارة النادي الأهلي قد ظفرت بخدمات اللاعب بعد منافسة شرسة مع نادي الفيصلي، إذ حصل نادي الحزم على مبلغ 700 ألف دولار مقابل انتقاله لصفوف الأهلي، فيما سيحصل اللاعب على مليون دولار لموسم واحد مع أفضلية التمديد لموسم آخر.وكان فتوحي قد ظهر بمستويات فنية مميزة الموسم الماضي مع فريقه الحزم، جعلته هدفاً لأندية دوري المحترفين، إذ ساهم بتسجيل 3 أهداف وصنع 11 هدفاً خلال 31 مباراة خاضها مع الحزم في مختلف المسابقات.