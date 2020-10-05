فاز الفريق الأول لكرة القدم بنتيجة (8/0) على فريق نادي الفرع، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب نادي الشباب. سجل الأهداف الشبابية كل من جوانكا (هدفين)، ديوب (أربعة)، سيبا (هدف)، خالد الغامدي (هدف).دخل مدرب الفريق الشبابي بيدرو كايشينيا المباراة بتشكيلة ضمت كلا من: (آرلا، عبد الله الشامخ، محمد سالم، أحمد شراحيلي، علي مجرشي، عبد الله الزوري، الفريد أندياي، بانيغا، سيبا، جوانكا، ماكيتي ديوب).وفي الشوط الثاني أشرك المدرب كلا من: مروان الحيدري، حمد الغامدي، متعب الحربي، عبد الملك الخيبري، وليد العنزي، خالد الغامدي، تركي العمار، جمال با جندوح،حسين القحطاني، فارس عويس،وفابيو مارتنز.