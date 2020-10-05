طالب لاعب الهلال سابقاً صالح النعيمة أعضاء الشرف الهلالي بالالتفاف حول النادي أكثر مما سبق، ولاسيما أن الفريق على بداية انطلاقة الموسم الرياضي الجديد، وذلك لتحقيق الهدف المنشود للفريق الهلالي وهو جلب البطولات والإنجازات، مبيناً بأن الموسم الماضي كان موسماً ناجحاً بالنسبة للهلال كونه جمع بين بطولتي كأس آسيا وكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكداً بأن الاستمرار في تحقيق البطولات يتطلب بذل الجهد والدعم من قبل الإدارة الهلالية وأعضاء الشرف. جاء ذلك عبر تغريدة كتبها في حسابه الشخصي «تويتر»، إذ قال: «بعد التحية.. ‏لا شك أن موسم 2019-2020 كان موسماً ناجحاً، ومواصلة المسيرة يحتاج المزيد من الجهد والعمل والدعم من قبل الإدارة الموقرة ومن قبل أعضاء شرف الهلال الكرام، ففي رأيي أن الهلال بحاجة أكبر لالتفاف أعضاء شرفه ومحبيه أكثر من السابق، وذلك لتحقيق ما يصبو إليه الجميع وبالتوفيق للجميع».على صعيدٍ آخر، استضاف شريك توصيل الأطعمة الرسمي والحصري ⁦‪ في الهلال «جاهز» كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس دوري أبطال آسيا 2019 بحضور عدد من منسوبي الهلال ومنسوبي شركة ⁧‫جاهز⁩ الذين سلّموا ⁧‫الهلال⁩ مكافأة تحقيق بطولة الدوري