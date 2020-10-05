يصل خلال الساعات القادمة وكما انفردت «عكاظ» المدافع البرازيلي بيدرو هنريكي، لتوقيع عقده الرسمي مع نادي الوحدة لمدة موسمين، إذ جاء اختيار هنريكي عن طريق المدير الفني إيفو فييرا الذي أوصى بالتعاقد معه لمعرفته التامة بقدراته الفنية، وسبق أنه تدرب تحت إشرافه في البرتغال وبالتحديد مع نادي فيتوريا غيماريش. وسيحل هنريكي خلفاً لمواطنه ريناتو شافيز الذي تم إلغاء عقده بالتراضي بين الطرفين.وميدانياً، كشفت الوديتان اللتان لعبهما الفريق أمام أبها والفيصلي وانتهت الأولى بالفوز والتعادل في الثانية، أن المدرب فييرا بدأ يعتمد على بعض عناصر الفريق، ففي حراسة المرمى ثبت الحارس باسم عطالله، محمد العمري (ظهير أيمن) المنتقل من نادي الرائد، نايف كريري (ظهير أيسر)، وقلبي الدفاع بوتيا وزميله نور الرشيدي القادم من الأنصار، وأيمن حسين العيسى في خانة الجناح القادم من العدالة، إذ تشارك هذه الوجوه لأول مرة.