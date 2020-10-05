يستعد بطل رياضة السيارات السعودي يزيد الراجحي للمنافسة في النسخة الأولى من رالي أندلسيا 2020 الذي سيقام يومي 7 و10 أكتوبر الجاري، بدلا من رالي المغرب الصحراوي الذي تم تأجيله للموسم القادم بسبب تداعيات فايروس كورونا، إذ قرر رئيس اللجنة التنظيمية لرالي داكار ورالي المغرب ديفيد كاستيرا تنظيم هذا السباق بعد توقف بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة أو ما يعرف بالكروس كانتري لمدة 7 أشهر، من أجل أن يكون خير استعداد لرالي داكار 2021، إذ سيخوض الراجحي السباق على متن سيارة تويوتا هايلوكس برفقة الملّاح الألماني ديرك فون تسيتسفيتس، الذي يعود للجلوس بجانب البطل السعودي بعد تعافيه من الحادثة التي تعرض لها العام الماضي، مما منعه من الاستمرار بالوجود بجانب الراجحي طوال موسم 2019. ويُشرف على تحضير السيارة فريق أوفردرايف للسباقات البلجيكي، وهو من الفرق الشريكة مع شركة تويوتا في تطوير طراز هايلوكس للراليات الصحراوية.وسيقام رالي أندلسيا في مدينة فيا مارتين السياحية الواقعة جنوب إسبانيا كمقر للرالي الذي يتضمن 4 مراحل بطول 1260 كيلومترا، وستنطلق المرحلة الاستعراضية بمسافة 9 كلم في اليوم الـ7 الذي سيبدأ فيه سباق المرحلة الأولى أيضاً، دون جماهير. ويسعى الراجحي حامل لقب بطولة تويوتا السعودية للراليات الصحراوية لخوض غمار داكار 2021، وهو أكبر تحد في عالم الراليات والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في نسخته الثانية مع مسار جديد ومتنوع.من جانبه، يتطلع البطل يزيد إلى إحراز لقب رالي أندلسيا 2020 ليضيف إنجازاً آخر إلى سجلاته الحافلة بالإنجازات الدولية الإقليمية والعربية، وكذلك التحضير لرالي داكار. وقال: «إنه شعور جميل للغاية أن نعود خلف عجلة القيادة، خصوصا بعد توقف الراليات منذ شهر فبراير بسبب جائحة فايروس كورونا». وتابع الراجحي: «سيشكل رالي أندلسيا تحدياً كبيراً ومثيراً لنا وأيضاً للجميع كونه «رالي» جديدا ونحن متحمسون لاستكشاف المسار والتضاريس الجديدة، أمامنا 4 أيام من التسابق سنضع فيها جُلّ تركيزنا للمُنافسة على المراكز الأولى وأيضاً للتحضير لرالي داكار 2021 الذي سيقام في أرض الوطن السعودية، كل ما علينا هو إيجاد التناغم بين كتيب الطريق الإلكتروني الحديث والتضاريس ثم تقديم كل ما لدينا وفرض السيطرة المبكرة». وأردف: «سيكون هذا الرالي معياراً لتقييم المستوى الفني والبدني للسائقين، خصوصا بعد فترة انقطاع طويلة من السباقات، أنا ممتن حقا لأن المنظمين تمكنوا من تنظيم هذا الحدث في إسبانيا لنعود للسباقات، لأن هدفي هو الاستعداد التام لداكار». وأضاف الراجحي: «كنت سعيداً حقاً بتحقيق المركز الـ4 في النسخة الماضية من رالي داكار 2020 السعودية، وهو أفضل إنجاز يحققه سعودي في تاريخ رالي داكار، وما زلت أحتفظ بذكريات رائعة عنه وأتطلع للفوز به على أرض الوطن»، مشددا على جاهزيته للمشاركة في رالي أندلسيا وتقديم الأفضل، لتشريف بلاده السعودية في هذا المحفل العالمي، مقدما شكره للشريك الرسمي عبداللطيف جميل على الدعم الذي يحتظي به، معربا عن سعادته بعودة ملاحه الألماني ديرك فون تسيتسيفتس قائلاً: «أنا سعيد جداً بعودة ديرك إلى جانبي، سعيد كونه يتجه إلى السباق وهو في مستوى عال من الجاهزية».