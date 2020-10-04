فرط لاعبو النصر في اللقب الآسيوي والمكافآت المالية الضخمة بعد خسارتهم من فريق بيرسبوليس بركلات الترجيح (٥-٣) بعد تعادلها في الأشواط الأصلية والإضافية بهدف لمثله في مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا لنسختها الحالية 2020، إذ كان من المقرر أن يحصل النصر على مبلغ 2.800 مليون دولار وهي المكافأة التي رصدها الاتحاد الآسيوي للمشاركين في دوري أبطال آسيا والتي سيتسلمها النصر في يناير، على أن يتضاعف المبلغ إلى 4 ملايين دولار في حال فوز النصر باللقب لتضيف هذا المبلغ إلى 800 ألف دولار ضمنها سابقاً بسبب انتصارات عدة في دور المجموعات، إضافة لمكافآت التأهل إلى أدوار ثمن وربع ونصف النهائي ومن ثم النهائي.