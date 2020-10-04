قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إيقاف اللاعب عيسى آل كثير من نادي بيرسبوليس الإيراني عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر، بحسب المادة 58.1 من لائحة الانضباط والأخلاق (نسخة عام 2019)، وبحيث يتم تطبيق الإيقاف بأثر فوري.كما قررت اللجنة أيضاً تغريم اللاعب مبلغ 10.000 دولار، بعدما تم اعتباره قد قام بعمل تصرف يحتوي على تمييز خلال مباراة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب أمام باختاكور يوم 30 سبتمبر 2020 في العاصمة القطرية الدوحة.وتنص المادة 58.1 على أن أي شخص يقوم بالتعدي على كرامة شخص أو مجموعة أشخاص من خلال كلمات أو تصرفات تتضمن ازدراء أو تمييزا أو تشويه سمعة، سواء في ما يتعلق بالعرق أو لون البشرة أو الجنس أو القدرات البدنية أو اللغة أو العمر أو الشكل أو الدين أو الآراء السياسية أو الصحة أو الميلاد أو الأصل أو القومية أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي، يعتبر قد ارتكب مخالفة.ورفض الاتحاد الآسيوي الاحتجاج الذي تقدم به النادي الأهلي السعودي ضد نادي النصر على أهلية لاعبي النصر المشاركين في بطولة دوري أبطال آسيا.وتقدم الأهلي فور نهاية مباراته التي خسرها أمام النصر ضمن دور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا على مشاركة لاعبي مواليد ضمن صفوف النصر، الذي قوبل بالرفض.وعلق القانوني أحمد الأمير حول رفض احتجاج الأهلي من الاتحاد القاري للعبه بقوله «مشكلة أنديتنا في إداراتها القانونية».