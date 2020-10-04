«خيرها في غيرها لفريق النصر ولاعبيه.. ما قصرتوا ومعوضين بإذن الله»، بهذه العباراة واسى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة لاعبي النصر والجهازين الفني والإداري، عقب خسارتهم من فريق بيرسبوليس بركلات الترجيح 3 ـ 5 بعد تعادلهما الإيجابي 1ـ 1 في الوقتين الأصلي والإضافي، جاء ذلك عبر تغريدة في حسابه الرسمي في «تويتر»، متمنياً للنصر ولجميع الأندية السعودية التوفيق في المشاركات القادمة. وميدانياً تعتبر خسارة النصر من الفريق الإيراني غير متوقعة نظير الصفقات التي دعمت الفريق، إلا أن القراءة غير الجيدة للمباراة من قبل المدرب فيتوريا، والإصابات التي لحقت بـ(سلطان وخالد الغنام وعبدالفتاح عسيري)، وتغافل حكم اللقاء عن ضربة جزاء وخشونة الإيرانيين، إلي جانب ابتعاد حمدالله عن مستواه الحقيقي، أسهمت في خروج النصر من البطولة.