خسر فريق النصر فرصة الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا، إثر خسارته من نظيره بيرسبوليس الإيراني بركلات الترجيح 3-5 بعد تعادلهما الإيجابي بهدف مقابل هدف في الوقتين الأصلي والإضافي، أمس (السبت)، ضمن الدور نصف نهائي المسابقة، إذ سجل هدف النصر عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء في الدقيقة 36، فيما أحرز هدف بيرسبوليس مهدي عبدي بضربة رأسية في الدقيقة 42، ليحجز الفريق الإيراني مقعداً في المباراة النهائية للبطولة التي ستقام من مباراة واحدة على أرضه ووسط جماهيره في 19 ديسمبر القادم.سيطرة نصراويةشهد اللقاء سيطرة نصراوية منذ البداية وسط تحفظ من لاعبي بيرسبوليس الإيراني، ورغم السيطرة إلا أن لاعبي النصر لم يصنعوا فرصاً حقيقية إلى أن سنحت الفرصة المثالية للنجم خالد الغنام الذي تلاعب كعادته بالدفاع ليتحصل على ركلة جزاء تقدم لها المتخصص عبدالرزاق حمدالله ليضع الهدف الأول للنصر (د: 36)، ومن هجمة وحيدة لبيرسبوليس تمكنوا من إحراز التعادل برأسية مهدي عبدي (د: 42) رغم أن بداية اللعبة كانت خطأ لمصلحة عوض خميس.وفي الشوط الثاني، حرمت العارضة من هدف نصراوي محقق بعد تسديدة مثالية من عبدالرزاق حمدالله وتغاضى الحكم السنغافوري محمد تقي عن احتساب ركلة جزاء للنصر، بعد أن عادت الكرة وارتطمت بيد مدافع إيراني، وفي الدقيقة 70 تعرض سلطان الغنام لإصابة قوية وتم استبداله بأسامة الخلف ليستغل بيرسبوليس هذه الثغرة ويشن هجمات خطيرة تمكن من التصدي لها مايكون وومادو والحارس جونز، وفي ردة فعل نصراوية سدد مارتينيز وحمدالله كرتين قويتين مرتا بجوار القائم، وبعد ثلاث دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم السنغافوري محمد تقي عن نهاية الشوط الثاني بالتعادل بهدف لكل منهما، ليتمدد اللقاء لشوطين إضافيين. في الشوط الإضافي الأول، تحصل لاعب بيرسبوليس إحسان بهلوان على بطاقة حمراء بعد تدخله القوي على عبدالرحمن الدوسري ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم الحمراء (د: 104)، وأنقذ الحارس الإيراني حامد لك فريقه من هدف محقق بعد تسديدة قوية من أيمن يحيى، واستمر التعادل في الشوط الإضافي الثاني ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي أضاع فيها مايكون الركلة الترجيحية الرابعة لفريقه فيما سجل الخصم جميع ركلاته.