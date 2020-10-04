استبعد المدير الفني لفريق نادي الوحدة ايفو فييرا، 8 لاعبين من الفريق الأول كما انفردت «عكاظ»، وجرى تحويلهم إلى تدريبات انفرادية لحين الاتفاق على صيغة المخالصة إما بالإعارة أو الانتقال النهائي، وشملت قائمة المبعدين كلا من؛ علي النمر، وياسين حمزة، وحاتم بلال، وعبدالرحمن ريو، ومحمد العتيبي، ومحمد السفياني، ونواف الحارثي، وراضي مشعل. وحذر المدرب باقي اللاعبين وطالبهم بالانضباط خلال الفترة القادمة وأن البقاء للأصلح، وأي لاعب يتقاعس عن أداء مهامه سوف يستبعد وتمنح الفرصة للوجوه الشابة التي انضمت أخيرا للفريق وهم؛ حسين العيسى، ونايف كريري، وهزاع الغامدي، وأنس تراوري، وسلطان هوساوي.