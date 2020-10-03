أكد مدرب نادي النصر روي فيتوريا أنه كسب جيلاً مميزاً من اللاعبين الشباب، وذلك رغم الخسارة أمام بيرسبوليس الإيراني بفارق ركلات الترجيح 3-5 بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، في مواجهة نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020. وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «كانت المباراة صعبة للفريقين، وقد قاتلنا بقوة، وسنحت لنا فرص للتسجيل، ولكن هذه هي كرة القدم.. ركلات الترجيح لا يمكن السيطرة عليها، وبالتالي فإن الحظ هو من يحسم النتيجة».وأضاف: «خضنا المباراة بروح عالية ومعنويات قوية، وسنعود في العام القادم لننافس بقوة، لأن لاعبي فريقي يمتلكون القدرة على المنافسة.. اعتمدنا على لاعبين شباب في الفريق، وفريقنا يمتلك قدرات ومقومات عالية، ولكنه يحتاج للوقت من أجل الوصول إلى القمة».وتابع: «كسبنا من هذه البطولة الخبرة والتعرف على قدرات اللاعبين الشباب، الذين سيتطورون أكثر في المستقبل، وسيكونون جاهزين لتقديم الكثير»، مشددا على هدفه بالفوز في المباراة القادمة، وأنه يتعامل مع الأمور مباراة تلو الأخرى سواء في الدوري السعودي أو النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا، كاشفا أن جدول المباريات كان مزدحماً، إذ لم يكن من السهل خوض 7 مباريات في غضون 3 أسابيع، وهو أمر تسبب بالتعب للاعبين بدنياً وذهنياً، واليوم ظهر الأمر في اضطرارنا لعمل تبديلات بسبب إصابة اللاعبين نتيجة الشد العضلي.