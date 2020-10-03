علق لاعب الهلال السابق سامي الجابر، عبر حسابه بـ«تويتر»، بعد خسارة النصر وخروجه من الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا أمام فريق بيرسبوليس الإيراني قائلاً: أجرى بيرسبوليس الإيراني والنصر السعودي 4 تغييرات، ثم شاهدنا مباراة لا تليق فنياً بنصف نهائي أكبر قارات العالم، النسخة الأسهل كان من الممكن أن تكون بحضور فني قوي مع غياب الذهاب والإياب. وتساءل معاتباً: كيف يكمل حامل اللقب (الهلال) مشواره بغياب صفه الأساسي بعد إصابة الفريق بفايروس كورونا؟ مشيراً إلى أن الفريق النصراوي الذي وصل لنصف النهائي خارت قواه بسبب 4 تغييرات حدثت للفريق! أغلبها اضطرارية.