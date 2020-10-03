رفض الاتحاد الآسيوي الاحتجاج الذي تقدم به النادي الأهلي السعودي ضد نادي النصر على أهلية لاعبي النصر المشاركين في بطولة دوري أبطال آسيا.وتقدم الأهلي فور نهاية مباراته التي خسرها أمام النصر ضمن دور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا على مشاركة لاعبين مواليد ضمن صفوف النصر، الذي قوبل بالرفض.وعلق القانوني أحمد الأمير حول رفض احتجاج الأهلي من الاتحاد القاري للعبه بقوله «مشكلة أنديتنا في إداراتها القانونية، للمرة الألف نكسب في موضوع المواليد».