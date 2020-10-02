حين جاء المدرب البلجيكي يانيك فيريرا مدرباً لنادي الفتح، كان هدفه البقاء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الهبوط لدوري الدرجة الأولى، واعتبر ذلك إنجازاً حققه وافتخر به، «كانت رغبتي كبيرة في إنقاذ الفريق من الهبوط والاستمرار معه في الموسم المقبل وتقديم ما هو أفضل».. بادرت فيريرا عند لقائي به بالسؤال: لماذا كنت أكثر سعادة بعد لقاء التعاون الذي ضمن للفتح البقاء للموسم المقبل؟.. أجاب بابتسامة ونظرة إلى الأعلى ومعها تنهيدة: «بعد صافرة حكم اللقاء معلنًا نهاية المباراة، شعرت بفرح كبير لنجاحي في تحقيق الهدف المنشود، إذ إن أغلب المدربين يعملون ويجتهدون ويضحون بأمور كثيرة بعيداً عن الأضواء لتحقيق أهدافهم، وأنا بصراحة عندما حققت الهدف شعرت بشعور جميل وكانت فرحتي عارمة».أعقبته بسؤال حاولت استفزازه لأبدأ معه حواراً ساخناً مثل سخونة الدوري مع ناديه الفتح، وقلت له: لو تم تخييرك.. من اللاعب الذي تتمنى وجوده معك؟.. لم أنتظر إلا ثواني للإجابة بقوله مباشرة: «أعتذر منك عن إجابة هذا السؤال».• الفتح كان بطلاً للدوري، وهذا الموسم صارع للنجاة من الهبوط في الجولات الأخيرة.. ما سبب ذلك؟•• لسوء الحظ كانت بداية الفريق سيئة واستمرت هذه النتائج معنا وأصبح وضعنا صعبا، لكننا بالاجتهاد تمكنا من الخروج من هذه المحنة في الوقت المناسب.• قبل توليك القيادة الفنية.. ماذا طلبت منك الإدارة الفتحاوية؟•• تأمين الفريق وحفظه من الهبوط لمصاف دوري الدرجة الأولى، وأستطيع أن أقول بكل فخر إنني أنجزت المهمة مع الفريق الفتحاوي وحققنا الهدف المنشود.• وما سبب ظهور الفريق في بداية الدوري إلى ما قبل فترة التوقف بمستويات ونتائج غير مرضية؟•• قبل فترة انتشار فايروس كورونا مررنا بفترة جيدة من حيث النتائج، وبالتحديد في الدور الثاني كانت نتائجنا جيدة وقمنا بتصحيح الأخطاء التي حدثت في الدور الأول وتمكنا من ذلك من خلال تحسين أداء الفريق ومعالجة الأخطاء.ثقة وقتالية• لو قدت الفتح منذ بداية الدوري.. هل سيكون حال الفريق نفسه أم أفضل؟•• لا أحد يستطيع أن يقول كيف سيكون شكل الفريق قبل بداية أو انطلاق الدوري، هذا يعتمد على ظروف وعوامل أخرى، ولكن أنا سعيد وفخور بأننا حققنا الهدف المنشود بتكاتف الجميع.• وماذا كان يحتاج الفريق عند توليك المهمة؟•• الثقة بنفسه والقتالية من قبل اللاعبين داخل الملعب، والحمد لله تمكنا من تحقيق ذلك وإعادة توهج الفريق.• ما تقييمك لمستوى المحترفين الأجانب في الفتح؟•• يوجد لدينا لاعبون مستوياتهم جيدة، فقط كانوا بحاجة إلى وقت كافٍ للتأقلم مع الأجواء والمجموعة وثقافة الدوري المحلي.الاستقرار الأهم• هل ستبقي عليهم أم سيتغيرون؟•• هدفنا الفترة المقبلة المحافظة على استقرار الفريق بعدم إجراء تغييرات كثيرة في عناصر الفريق حتى يكون الفريق أكثر انسجاماً وتفاهماً.• متى شعرت أن الفتح لن يهبط؟•• بعد فوزنا على الفيحاء في اللقاء الذي أقيم على ملعبنا شعرت أننا لن نهبط، كون هذه المباراة كانت مفصلية ومهمة في مسيرة الفريق، وكانت بالنسبة لنا نقطة تحول في بقاء الفريق.• قبل قرار عودة استكمال الدوري.. هل كنت مع استكماله أم إلغائه؟•• أثناء تعليق النشاط الرياضي اعتقدت أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيقرر التوقف وإلغاء الدوري، وسعدت أنه لم يُلغَ.قوة وإثارة• كيف ترى قوة الدوري السعودي؟•• في الأعوام الأخيرة أصبح قوياً وأكثر إثارة حتى جولاته الأخيرة، إضافة إلى أنه يوجد لاعبون مميزون سواء محليين أو أجانب، وبصفة عامة أصبح الدوري منافسا للدوريات العالمية الكبرى.• في حال وافقت الإدارة على بيع علي الحسن.. هل ستوافق أم سيكون لك رأي آخر؟•• بالطبع نحن نرغب بوجوده معنا في المنظومة، كونه لاعبا مميزا وينتظره مستقبل كبير، ولكن بعض الأحيان كرة القدم تجبرك على النظر للأمور المادية، وعلى العموم قرار بقائه أو بيعه بيد مجلس الإدارة، وسوف أقف بجانبها، كونها تعرف مصلحة الفريق، وهي بكل تأكيد دائماً تتخذ القرار الذي يصب في المصلحة العامة للفريق.• أخيراً.. ما هو هدفكم في الموسم المقبل؟•• يجب علينا أن نؤمن الفريق من خلال تحقيق النتائج الجيدة منذ بداية الدوري، وبعد ذلك نبدأ البحث عن أهداف وأحلام أكبر إذا سمحت لنا ظروفنا.