أوضحت لاعبة المبارزة ياسمين الصبان، الحاصلة على الميدالية الذهبية في سلاح الشيش، في بطولة القارات الافتراضية للمبارزة التي نظمها اتحاد دول الأمريكان للمبارزة، واستمرت لمدة 8 أيام بمشاركة 150 لاعبة من مختلف دول العالم، أن السر في بروزها في رياضة المبارزة يعود إلى دعم عائلتها، حيث كان جدها ووالدها لاعبَي مبارزة.وقالت الصبان في حوار مع «عكاظ»: «مع الوقت ستتطور الرياضة النسائية بالمملكة، وعلى رغم قصر الفترة حققنا الكثير من النجاحات، والقادم سيكون أفضل»، لافتةً إلى أن طموحها أن تصبح بطلة آسيوية وعالمية. وفي ما يلي نص الحوار:• متى كانت بداية المبارزة؟•• بدأت المبارزة في المنزل مع والدي وبعدها انضممت إلى أكاديمية المبارزة في مدينه جدة.• متى كانت أول مشاركة لك على صعيد البطولات المحلية؟•• أول مشاركة في البطولات المحلية في عام 2018.• متى كانت أول مشاركة لك على صعيد البطولات الخارجية؟•• أول مشاركة خارجية في عام 2019 في جورجيا.• كيف تقوّمين ملف الرياضة النسوية في السعودية في الوقت الراهن؟•• أعتقد بأن الرياضة النسائية في طريقها الصحيح رغم قصر مدتها.• ما السر وراء بروز ياسمين الصبان في المبارزة؟•• سر بروزي في رياضة المبارزة يعود إلى دعم عائلتي، حيث كان جدي ووالدي لاعبي مبارزة.• هل تحرصين على التدريب بشكل دوري؟•• أتدرب بشكل يومي في مركز المبارزة التابع للاتحاد في مدينة جدة مع مدربتي أمنية شعبان.• من واقع تجربتك الشخصية ما الذي تعلمته من المبارزة؟•• المبارزة لعبة جميلة وعلمتني الانضباط في حياتي اليومية.• ما هي المجالات الأخرى التي تمارسينها في هذا المجال بخلاف لعبة المبارزة؟•• في السابق تعلمت ركوب الخيل مع الوالد، ولكن حاليا أركز على رياضة المبارزة فقط.• ما أصعب المواقف التي تعرضت لها؟•• لا يوجد موقف صعب حتى الآن بسبب قصر فترة مشاركتي بالرياضة.• ما رسالتك لأي فتاة ترغب في خوض تجربتك ولكن تخشى المجتمع؟•• يجب أن يكون عند كل فتاة طموح والمجتمع داعم كبير للنجاح.• ما هو أفضل تكريم حصلت عليه؟•• أفضل تكريم عند حصولي على أول ميدالية قام جدي بتكريمي، وكانت سعادتي لا توصف بهذا التكريم.• ماذا عن الاهتمام الإعلامي باللعبة؟•• الاهتمام الإعلامي بلعبة المبارزة مميز.• كيف يمكن النهوض برياضة المبارزة النسائية في السعودية، وما الذي ينقص رياضة المبارزة النسائية في السعودية؟•• مع الوقت ستتطور الرياضة النسائية بالمملكة، وعلى رغم قصر الفترة حققنا الكثير من النجاحات، والقادم سيكون أفضل.• ما طموحاتك المستقبلية؟•• طموحي أن أصبح بطلة آسيوية وعالمية، وسأبدأ في التركيز للعودة للنشاط الداخلي والمشوار طويل لتحقيق طموحي وطموح أخواتي لاعبات المبارزة السعوديات، ومع العمل الجاد سنصل إلى هدفنا.• من مثلك الأعلى في المبارزة؟•• مثلي الأعلى والدي.• من الذي دائما يقدم لك الدعم في الرياضة؟•• جميع أفراد عائلتي.• حدثينا عن بطولة القارات واللقب الذي حققته؟•• بطولة جميلة كان الدعم من الجميع، ووصلت مع أختي سارة إلى النهائي.• كيف كان دعم مدرستك لك؟•• مدرستي تفتخر بي، وكانت داعما لي في هذه البطولة وغيرها أثناء مشاركتي الداخلية والخارجية.