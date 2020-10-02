اتجهت عدد من الرياضيات السعوديات إلى التدريب المنزلي، خصوصاً مع أزمة كورونا، وذلك للتعويض عن الذهاب إلى الصالات الرياضية، مؤكدات أن تلك التمرينات حققت لهن الفائدة.وقالت لاعبة رفع الأثقال أفنان صباغ: «التدريب بالمنزل خلال التزامي بالحجر الصحي في مدينتي باليابان، كوني لا زلت مبتعثة كطالبة طب لم يختلف كثيراً، كما كنت أعمل في صالات التدريب، التي كنت أتدرب فيها، لأنني أمارس رياضتي المحببة رفع الأثقال باستمرار واقتنائي الأدوات المطلوبة ساعدني كثيراً في أداء تدريباتي بشكل اعتيادي». وتضيف أن المهم لديها الحفاظ على التغذية في هذا الوقت، وتكون على حسب الجهد والطاقة اللي تستخدمها، حتى لا تخسر عضلات ولا تزيد دهونا، لافتةً إلى أنه يمكن الاستفادة من تمارين البيت عبر اليوتيوب.فيما أكدت لاعبة فريق كرة القدم دانة القاسم، أن التمرينات من المنزل خلال هذه الفترة تعد خيارات ممتازة وتساعد على تطويرها وتزيد من لياقتها، مشددةً على الاستمرار على التمارين اليومية والتدريبات بشكل صحيح.وذكرت العنود الخليفي، لاعبة رفع الأثقال أن تجربة التدريب من المنزل تحسّن من صحتها ولياقتها، كما أنها أتقنت بعض الحركات الأساسية باستخدام وزن الجسم.ونصحت الرياضيات بالاستمرار بالحركة داخل المنزل فهناك الكثير من التمارين، التي يمكن ممارستها من دون الحاجة للذهاب لناد رياضي أو شراء أي أدوات إضافية، كما هي فرصة للتركيز على نقاط الضعف التي على الأغلب الجميع يهملها بسبب شدة التمارين، والعمل على زيادة المرونة وراحة الجسم.