تعد رياضة الهجن من الرياضات القديمة التي توارثها الأجداد، واشتهرت بين قبائل الصحراء، وهي إرث عريق، حيت تتميز الإبل بشكل عام بقدرتها على التحمل والصبر والسرعة.وتُمارس رياضة سباق الهجن في الدول التي يمثل بها الإبل جزءا أساسيا من حياة أفراد المجتمع مثل المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان، وبعض الدول العربية مثل مصر وليبيا والجزائر.وتقام في السعودية عدة سباقات للهجن، ومنها سباق ولي العهد للهجن بمحافظة الطائف، حيث انطلقت هذا العام ٦ سباقات بميادين مختلفة، كما أن هناك كأس وزارة الرياضة للهجن وكأس اللجنة الأولمبية وكأس الاتحاد السعودي للهجن.