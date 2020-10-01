وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية إلى مدينة أبها، لإقامة معسكر إعداد داخلي يستمر لمدة عشرة أيام، استعدادا للموسم الجديد. وسيخوض القادسية خلال المعسكر مباراتين وديتين، وكان الفريق القدساوي قد بدأ فترة الاعداد منذ يومين بإجراء الفحوصات الطبية للاعبين للوقوف على حالتهم الصحية قبل العودة للتدريبات.من جهة أخرى، ودعت ادارة نادي القادسية الحارس الأسترالي جاك دونكان في احتفالية مبسطة في مقر النادي وذلك بعد انتهاء عقده مع الفريق إلى ذلك، وتواصل إدارة نادي القادسية تحركاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعدد من اللاعبين المحترفين، حيث تقوم بالتفاوض مع عدد من اللاعبين الأجانب للتوقيع معهم خلال الأيام القليلة القادمة.