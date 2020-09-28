يعقد الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل بمقر النادي في الرياض غداً الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن إطلاق النسخة الثانية لسباق كأس السعودية، الذي سيقام 20 فبراير 2021 بمضمار الملك عبدالعزيز بالرياض.وتُعد جوائز «سباق كأس السعودية» الأعلى في العالم، حيث تصل قيمة جائزة النسخة الثانية 30.5 مليون دولار، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى ٢٠ مليون دولار، إضافة إلى أن المؤتمر الصحفي سيشهد الإعلان عن زيادة قيمة الجوائز المالية مقارنة بالنسخة الأولى مع إضافة سباق دولي جديد.وكانت النسخة الأولى للسباق شهدت نجاحاً كبيراً واهتماما إعلاميا عالميا في ظل القوة والمنافسة ومشاركة ٦٤ جواداً من خارج المملكة مثلوا ١٠ دول مختلفة.