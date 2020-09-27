تأهل فريق النصر لدور الـ8 من دوري أبطال آسيا بعد فوزه المستحق على شقيقه التعاون بهدف دون مقابل، جاء عن طريق مهاجمه عبدالرزاق حمدالله (د: 75)، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على استاد المدينة التعليمية في ختام دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.بدأ اللقاء وسط حذر تعاوني وتحفز نصراوي لإحراز هدف مبكر، وهدد الأرجنتيني مارتينيز الشباك التعاونية بتسديدة مرت بجوار القائم، ومن ثم رأسية من البرازيلي مايكون لكنها ذهبت لضربة مرمى. وكان عبدالفتاح عسيري قريباً من هز الشباك لولا محاولاته الفاشلة للحصول على ركلة جزاء حصل بسببها على بطاقة صفراء. وفي الشوط الثاني، ضاعف النصر هجومه وكانت أخطر الفرص تسديدة مارتينيز من ركلة حرة ثابتة مرت بجوار القائم، وفي الدقيقة 75 من عمر اللقاء ومن أول هجمة حقيقية لعبدالرزاق حمدالله تمكن من إحراز الهدف الأول للنصر بعد تسديدة قوية مرت بين قدمي الحارس كاسيو لتسكن الشباك. وبعد الهدف، أجرى مدرب التعاون باتريس كارتيرون 4 تغييرات دفعة واحدة بحثاً عن تعديل النتيجة، وكاد المدافع اياغو سانتوس أن يدرك التعادل، لكن رأسيته ذهبت سهلة للحارس براد جونز. وبعد 4 دقائق كوقت بدل ضائع، أعلن الحكم العراقي علي القيسي نهاية اللقاء بفوز النصر بهدف دون مقابل.وبهذه النتيجة يرافق النصر شقيقه الأهلي وفريق باختاكور الأوزبكي وبيرسبوليس الإيراني لدور الـ8، إذ ستقام قرعة لقاءات دور الـ4 مساء غدا (الإثنين)، وستقام مواجهتي ربع نهائي يوم الأربعاء القادم.