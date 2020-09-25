تنطلق مساء غد (السبت) لقاءات دور الستة عشر بإقامة لقاء الأهلي أمام شباب الأهلي الإماراتي وذلك عند الساعة 4:40م على استاد الجنوب، ومن ثم لقاء باختاكور الأوزبكي والاستقلال الإيراني على ذات الملعب عند الساعة 8:45م، والفائزان من اللقاءين سيلتقيان في دور الثمانية.ويدخل فريق الأهلي هذا اللقاء بعد صدارته لفرق مجموعته الأولى برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارتين، ويطمح الراقي من خلال لقاء الليلة لتحقيق الانتصار والتأهل لدور الثمانية، وسيعتمد مدربه الصربي فلادان ميلويفيتش على القائمة الأساسية للفريق بقيادة المهاجم عمر السومة ويساعده ماركو مارين وسلمان المؤشر فيما سيقود الدفاع الثنائي طلال العبسي وعبدالباسط هندي ومن خلفهما الحارس محمد العويس.أما فريق شباب الأهلي الإماراتي فإنه يخوض هذا اللقاء بعد أن استفاد من قرار الاتحاد الآسيوي باستبعاد بطل النسخة السابقة فريق الهلال بحجة عدم اكتمال النصاب القانوني للاعبين في لقائهما في الجولة الماضية والذي تم اعتماد فوز شباب الأهلي الإماراتي وشطب نتائج الهلال ليحل ثانياً بعد باختاكور الأوزبكي، ويعتمد مدربه الإسباني جيرارد زارجوسا على المهاجم أحمد خليل ومن خلفه البرازيلي كارلوس ادواردو والأوزبكي عزيزجون جانييف.