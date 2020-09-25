تغلب فريق المصمك للبولو على نظيره فريق طويق بنتيجة 7 / 1 في افتتاح بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو، التي انطلقت أمس على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية غرب الرياض.وتصدر فريق المصمك الذي مثّله عبدالرحمن بن فيصل وهاشم العلوي وفيصل أبو نيان، ترتيب الفرق بنقطتين، فيما مثّل طويق حسام الزواوي ورمزي عداس وسعيد النهدي، وتقام منافسات البطولة تزامناً مع اليوم الوطني السعودي الـ 90، وتعد باكورة بطولات الاتحاد في الموسم الجديد.وستختتم غداً السبت منافسات الدور التمهيدي بمواجهة تجمع فرسان طويق وفرسان العوجا والتي في ضوئها سيتحدد طرفا المباراة النهائية.ويأتي نظام البطولة باحتساب نقطتين للفريق الفائز، وفي حال تعادل الفريقين يتقاسمان نقاط المباراة بنقطة لكل منهما، وفي حال تعادل فريقين بعدد النقاط في نهاية البطولة، يتم احتساب فارق الأهداف بين مجموع ما سجل وما تم تسجيله في مرماه.شرح الصورةجانب من مباراة المصمك وطويق