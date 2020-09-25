توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد خالد الرشيد، فريق مضر بكأس بطولة الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد بنسختها الثانية والأربعين للموسم الرياضي 2019-2020م، عقب تفوقه على فريق الوحدة بنتيجة (30-24)، في المباراة النهائية للبطولة، التي جمعتهما عصر اليوم (الجمعة)، على صالة وزارة الرياضة بجدة.وتقاسم الفريقان الأفضلية في شوط المباراة الأول والذي انتهى بالتعادل (14-14)، وفي الشوط الثاني والحاسم تمكن فريق مضر من السيطرة والتفوق، مستنداً على قدرات لاعبيه المحترفين البحريني علي عيد والتونسي وائل الشطي وتألق حارسه حسن تريك، مما منحه فرصة إنهاء المباراة لمصلحته وتحقيق الكأس لينهي هيمنة الوحدة على البطولات المحلية في السنتين الأخيرتين، وبذلك حجز مضر مقعداً أساسياً في بطولة النخبة بصفته بطلاً للكاس.ويعتبر هذا اللقب هو الثاني لفريق مضر في سجل بطولة الكأس منذ انطلاقتها بالموسم الرياضي 1978-1979م، حيث حصل مضر على لقبه الأول في الموسم الرياضي 2013-2014م.وأستطاع طاقم التحكيم السعودي الذي يحمل الشارة القارية، والمكون من الحكمين محمد الصقر وعلي السقوفي، قيادة المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد باقتدار، وسط متابعة مباشرة من قبل رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي للعبة عبدالحميد الدحيلان.من جانبه بارك رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد خالد الرشيد لمنسوبي نادي مضر كافة بمناسبة تحقيقهم لقب بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد بنسخته الثانية والأربعين للمرة الثانية في تاريخ النادي، وذلك عقب تفوقهم على فريق الوحدة اليوم (الجمعة) في المباراة النهائية للبطولة.وقدم الرشيد شكره لجميع الأندية التي شاركت في منافسات البطولة، وللجهات الحكومية المساهمة في نجاح الفعاليات الرياضية بشتى أنواعها، مؤكداً أن النجاح يمثل الرياضة السعودية بشكل عام.‫أُرسلت من الـ iPhone