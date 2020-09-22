استقبل محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، مساء أمس ( الإثنين)، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الباطن واللاعبين، بعد تحقيق درع دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، وصعود النادي إلى مصاف أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وهنأ الأمير منصور، رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي واللاعبين، وجماهير النادي على الإنجاز الذي تحقق بفضل الله، ثم بجهود الجميع.كما بارك لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، بالإنجاز الذي تحقق بفضل الله ثم دعم وتوجيهات أمير المنطقة ونائبه.