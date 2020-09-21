حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة لقب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2019-2020، للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في تاريخه، إثر فوزه على الصفا بنتيجة (28-25)، وبلوغه النقطة الـ20، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدور النهائي لحساب مجموعة تحديد المراكز من الأول حتى السادس، التي جمعتهما اليوم (الاثنين) بصالة الشرائع بمكة المكرمة.وفي اللقاء الآخر تفوق الخليج على النور بنتيجة (29-26) في اللقاء الذي اقيم على صالة نادي الاتفاق بالدمام، وبذلك يصل الخليج للنقطة 13 في المركز الثاني فيما بقي النور ثالثاً برصيد 10 نقاط. وفي اللقاء الثالث تفوق مضر على الأهلي بنتيجة (32-29) في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة وزارة الرياضة بجدة، ليصل مضر بذلك إلى النقطة الثامنة منافساً على المقعد الرابع المؤهل لبطولة النخبة، فيما بقي الاهلي على نقاطه الـ6 مع تبقي جولتين على ختام الدوري.