برز لاعب الهلال محمد الكنيدري أمام فريق شاهر خودرو الإيراني في مباراة فريقه الهلال ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات الآسيوية رغم صغر سنه ومشاركته لأول مرة في مبارياته مع الفريق الأول وفي غير مركزه الأساسي حيث لعب في مركز الجناح الأيسر، ومع ذلك كان نجماً لامعاً ولم يخيب الثقة التي منحها له المدرب الهلالي رازفان بسبب إصابة (15) لاعباً بفايروس «كورونا» 7 منهم أساسيون و8 احتياطيون وكانت أرقام اللاعب الشاب محمد الكنيدري أمام فريق شاهر خودرو على النحو التالي لعب (77) دقيقة صنع فرصة وحيدة للتسجيل، نسبة نجاح المراوغات كانت 100% والالتحامات (9)، نجح في 4 التحامات صحيحة ودقة التمرير كانت 79 % ودرجة التقييم النهائي (6.7).