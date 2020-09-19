خطفت «ميمونة» أسرع توقيت زمني والمركز الأول في أشواط الرموز بسباقات هجن حائل بزمن 7:29 دقيقة لمسافة 5كم وهي للمالك صويحي نخيلان الشمري.



وكان اليوم الثالت لسباق حائل للهجن والذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن ويقام على مدار 6 أيام من 17 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر، بواقع 20 رمزاً و26 شوطاً مفتوحاً و66 شوطاً عاماً وشوطين للماراثون، قد شهد 24 شوطاً على فترتين صباحية ومسائية.



وجاءت نتائج منافسات أشواط الرموز والمفتوح لليوم الثالث المخصص لسن الجذاع ضمن ⁧‫سباق حائل للهجن⁩ كالتالي:



الشوط الأول



الهلالية للمالك خالد عزيز القرشي



الشوط الثاني



مبلش للمالك فرح القحطاني



الشوط الثالث



ميمونة للمالك صويحي الشمري



الشوط الرابع



جلعود للمالك فهيد المري



الشوط الخامس



الظبي للمالك فالح القحطاني



الشوط السادس



صفيان للمالك أحمد السويدي



الشوط السابع



سرابة للمالك راشد المري



الشوط الثامن



مطالب للمالك عبدالهادي المري



الشوط التاسع



توافيق للمالك سفر الشريف



الشوط العاشر



جذاب محمد العامري



فيما جاءت نتائج منافسات الفترة الصباحية لليوم الثالث المخصص لسن الجذاع ضمن ⁧‫سباق حائل للهجن⁩ كالتالي:



الشوط الأول



سلطانه للمالك أحمد السويدي



الشوط الثاني



غزيلان للمالك عبدالله الشمري



الشوط الثالث



العنود للمالك سالم الهاجري



الشوط الرابع



وضاح للمالك على العجمي



الشوط الخامس



وصفة للمالك عايد الجهني



الشوط السادس



الشبل للمالك زيد البلوي



الشوط السابع



الصالحية للمالك سطام البلوي



الشوط الثامن



معاند للمالك مرزوق القروشي



الشوط التاسع



حرج للمالك حمد المري



الشوط العاشر



مكافح للمالك عريمان الدوسري



الشوط الحادي عشر



براقة للمالك بجد المغيري



الشوط الثاني عشر



متعب للمالك صالح المطيري



الشوط الثالث عشر



إنذار للمالك حمد المري



الشوط الرابع عشر



الذيب للمالك صافي الشمري