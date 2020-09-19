أكد مدرب الهلال رازفان بأن فريقه سيدخل المباراة أمام فريق شاهر خودرو الإيراني ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات سعياً للفوز في في هذا اللقاء المهم جدًا، من أجل حسم التأهل. وأضاف: يجب علينا مواصلة العمل في كل مباراة نلعبها وتحقيق الهدف المطلوب وهو الفوز بالنقاط الثلاث،‏ لدينا فرص كثيرة للتأهل وهذا امر مريح لنا، نحن دائماً نبحث عن الفوز في كل المباريات وتحقيق المزيد من النقاط. واختتم حديثه بقوله: يجب علينا أن نقاتل حتى النهاية، ونعلم صعوبة الظروف التي نمر بها حاليًا ولكن الفريق البطل يستطيع تجاوزالظروف الصعبة.