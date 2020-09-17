تقدم المنتخب السعودي لكرة القدم مركزاً في التصنيف الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حيث احتل المركزالـ66 عالمياً، في أول تصنيف للمنتخبات، بعد توقف الأنشطة الرياضية على خلفية تفشي فايروس كورونا، الذي أُصدر اليوم (الخميس)، إذ حافظت اليابان على الصدارة وتحتل المركز 28 عالماً، متقدمة على إيران صاحبة المرتبة 30 عالمياً، تليهما في المركز الثالث كوريا الجنوبية صاحبة المرتبة 39 عالمياً، وأستراليا المرتبة الرابعة آسيوياً والـ41 عالمياً، ولا زالت بلجيكا في صدارة التصنيف العالمي بـ1773 نقطة، مستفيدة من فوزها في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية الذي استؤنف مؤخراً، وهو الأمر نفسه بالنسبة لفرنسا الوصيفة بـ1744 نقطة، فيما جاء منتخب البرازيل ثالثاً بـ1712 نقطة، رغم أنه لم يخض أي مباراة ودية أو رسمية منذ نوفمبر الماضي، بينما واصلت إنجلترا وجودها في الترتيب الرابع بـ1664 نقطة مستفيدة من تحقيقها تعادلاً وانتصاراً في دوري الأمم الأوروبية.