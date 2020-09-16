بعد غياب عن الغناء باللهجة الخليجية لـ4 أعوام، منذ إصدارها ألبوم «أعلق الدنيا» العام 2016، دشنت الفنانة أصالة نصري، ألبومها الغنائي الجديد «لا تستسلم»، أخيراً.ويضم الألبوم، الذي تتعاون فيه مع روتانا، 20 أغنية من بينها «وش كنت أقول، دروب الأماني، يا مثبت».وأشارت نصري، عبر منشور لها في IG، إلى أن الملحن السعودي سهم، كان صاحب فكرة إنصاف الرقم 20 بعشرين أغنية يضمها الألبوم، ولحن سهم عدداً من أغنيات الألبوم من بينها «ما أعرف انطق، رفقاً، ألطف بحالي».وكتب أغنيات الألبوم عدد من الشعراء، من بينهم بدر بن عبدالمحسن، قوس، ومن الملحنين العزوف وياسر بوعلي.