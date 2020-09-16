تنطلق غدا الخميس بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة، والتي يشارك فيها أصحاب المراكز الأولى في بطولة الدوري الممتاز الأهلي (بطل الدوري) والهلال والاتحاد والترجي، وكانت النسخة الأولى انطلقت 1998 - 1999 ونجح الهلال من تحقيقها، ويعتبر أكثر الفرق حصولاً عليها بواقع 14 بطولة، ثم الأهلي 5 بطولات والوحدة مرة واحدة، وستقام مباراتان في اليوم الأول من البطولة والتي تقام مبارياتها على صالة وزارة الرياضة في محافظة جدة، الأولى تجمع الهلال والاتحاد ويقودها تحكيميا يعقوب السبت (حكم أول)، وسامي أمين (حكم ثان)، وعبدالخالق صبحي (مسجلاً)، والمباراة الثانية تجمع الأهلي والترجي، ويقود اللقاء خالد الزغيبي (حكم أول) وثامر منصوري (حكم ثان)، ومشعل خضري (مسجلاً).