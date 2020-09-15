فتح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، تحقيقاً في الأحداث الكبيرة التي شهدتها نهاية «الكلاسيكو» الفرنسي الذي جمع فريق باريس سان جيرمان وضيفه مرسيليا، والتي شهدت الدقائق الأخيرة من المباراة مشاجرة جماعية بين لاعبي الفريقين، وطرد خمسة لاعبين من الطرفين، من ضمنهم نيمار بعد اعتدائه بالضرب على الإسباني ألفارو غونزاليس مدافع مارسيليا، إذ سيتم الاستماع إلى تقرير حكم ومراقب المباراة، وينتظر أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه كل من تثبت إدانته، ووفقاً لما كشفته تقارير فرنسية، فإن الصفعة التي وجهها نيمار للاعب الإسباني قد تكلفه كثيراً وتتسبب في غيابه عن مباريات عدة.وقالت شبكة «أر.إم.سي» الفرنسية الرياضية، إن لاعب برشلونة السابق سيواجه عقوبة الإيقاف من 4 إلى 7 مباريات، وتأكد غيابه بشكل مبدئي عن مباراة باريس سان جيرمان أمام ميتز غدا (الأربعاء).ووفقا للجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يمكن أن يؤدي ضرب الخصم دون التسبب في إصابته في الإيقاف لمدة 7 مباريات، كما هو موضح في لائحة العقوبات، وإذا كان سبب طرد اللاعب المباشر هو محاولة اعتداء فقط، فقد تقل العقوبة إلى 6 مباريات.