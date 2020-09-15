شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية (الأحد) حضور الرمز القدساوي أحمد الزامل، الذي بارك لإدارة النادي واللاعبين والأجهزه الفنية والإدارية والطبية بالصعود لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحرص الرمز القدساوي على الحضور ومتابعة تدريبات الفريق الأول، ليشد من أزر اللاعبين قبل آخر مباراتين للفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، حيث يسعى الفريق خلالهما لمواصلة الانتصارات، وأثنى الزامل خلال اجتماع مطول مع اللاعبين على ما قدموه خلال موسم طويل وشاق وشكرهم على تحقيق طموحات الجماهير القدساوية وإسعادهم بعودة الفريق السريعة لمكانه الطبيعي بين الكبار، ولاقت الخطوة صدى واسعاً من الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق.من جانبه، وعد لاعبو الفريق رمز القادسية الزامل بتحقيق الفوز خلال المباراتين المتبقيتين في دوري الأمير محمد بن سلمان، والعمل على حصد النقاط كاملة. ورافق الزامل خلال وجوده في تدريبات الفريق رئيس النادي مساعد الزامل، والرئيس التنفيذي نايف آل صاحب، وعضو مجلس الإدارة مانع المانع، ومدير المسؤولية الاجتماعية بدر الرجيب.