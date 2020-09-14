قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، شطب نتائج نادي الوحدة الإماراتي واعتباره منسحباً من البطولة، بعد إخفاقه في السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ من أجل خوض المباريات المتبقية في المجموعة الأولى.وحسب الموقع الرسمي للاتحاد القاري، قررت اللجنة الفرعية أن الظروف التي تحيط بإخفاق النادي في الوصول، ينطبق عليها وصف «الظروف القهرية»، وأن المباريات التي خاضها نادي الوحدة في البطولة ستعتبر نتائجها ملغية، من أجل تفادي أي شكوك.وتقرر عدم احتساب أي نقاط أو أهداف من المباريات السابقة، التي خاضها الفريق، عند تحديد الترتيب النهائي للمجموعة.