يبدو أن فريق باريس سان جيرمان لا يزال يعاني من خسارة لقب دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، إذ خسر أمام أولمبيك مارسيليا بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي. وهذه الخسارة هي الثانية للفريق الباريسي، إذ تعرض الخميس الماضي لخسارة مفاجئة أمام الصاعد الجديد لدوري الأضواء فريق لانس بهدف دون رد، ليتذيل الفريق الباريسي ترتيب الفرق دون نقاط.وظهر التوتر واضحا على لاعبي فريق باريس سان جيرمان، بطل الدوري في المواسم الـ3، خلال اللقاء الذي شهدت اللحظات الأخيرة منه 5 حالات طرد بعد توتر الأجواء داخل المستطيل الأخضر، كان نصيب سان جيرمان 3 بطاقات لكل من البرازيلي نيمار، والأرجنتيني لياندرو باريديس، ولايفين كورزاوا، فيما حصل كل من الأرجنتيني داريو بينيديتو، وجوردان أمافي من فريق مارسيليا على بطاقتين حمراوين.