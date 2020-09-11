يلتقي غداً (السبت) فريقا الأهلي والوحدة في المباراة النهائية على كأس الاتحاد للكرة الطائرة، التي ستقام على صالة نادي الوحدة بالشرائع بمكة المكرمة، عند 4:15 عصراً بحضور رئيس اتحاد اللعبة الدكتور إبراهيم البابطين، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.ووصل الفريقان للمباراة النهائية بعد تخطي الأهلي نظيره الاتحاد في الدور نصف النهائي بنتيجة 3/0 فيما تجاوز الوحدة نظيره الهلال بنتيجة 3/2، ويسعى الأهلي في مواجهة اليوم لضم الكأس للدوري، فيما يطمح الوحدة لتسجيل اسمه ضمن قائمة الأبطال.يتوقع أن تشهد المباراة تنافساً قوياً في ظل وجود عناصر الخبرة والإمكانات الفنية التي يمتلكها كل فريق سواء على مستوى الضربات الساحقة أو استقبال الكرة الأولى والإرسالات القوية ونجح الوحدة باستعارة نجمي المنتخب والهلال الدوليين أحمد البخيت، وموفق المطيري، اللذين يعتبران دعامة فنية قوية لفريق الوحدة الذي يسعى لتحقيق اللقب كما فعل في بطولة كأس النخبة التي حققها عام 2014، بالمقابل يسعى الأهلي الذي حقق لقب بطولة الدوري هذا الموسم لمواصلة حصد البطولات التي تعود عليها، ومن خلال المستوى الفني نجد أن الأهلي يتفوق بالإمكانات الفنية ووجود لاعبين على مستوى عالٍ من الخبرة في جميع المراكز.أسندت لجنة الحكام الرئيسية المباراة النهائية لطاقم تحكيم دولي بقيادة سامي أمين حكم أول، ومنصور القحطاني حكم ثانٍ والدولي هاني سنان مسجلاً فيما يراقبها الدولي صالح محفوظ.انطلقت بطولة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة في موسم 1979، ويعتبر الهلال أكثر الفرق حصولاً على اللقب بـ13 مرة، يليه الأهلي بـ11 لقباً، ثم الاتحاد بـ3 بطولات، والمحيط بلقب.