خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية ثالث بطاقات الصعود رسمياً إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل جولتين من إسدال الستار على منافسة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

وضمن فريق القادسية صعوده إلى دوري المحترفين السعودي بحصوله على 69 نقطة، بعد فوزه الأخير على نظيره الباطن 3-1، ضمن منافسات الجولة الـ36 من دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

من جهته، أهدى رئيس نادي القادسية مساعد الزامل صعود الفريق الأول لكرة القدم لمصاف أندية دوري المحترفين السعودي لكرة القدم إلى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ نظير الاهتمام الكبير والمميز الذي يوليانه للرياضة والرياضيين بالمنطقة.

وأكد الزامل أن الصعود لدوري المحترفين هو أقل ما يمكن أن يقدم لهم عرفاناً بدورهما الكبير في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، إذ كان لدعمهما الكبير والمستمر الدور الأبرز في تمهيد الطريق نحو تحقيق الصعود.

وقدم الزامل شكره الكبير لكل من وقف مع القادسية في رحلة الصعود، وقال: أشكر الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين والجماهير، وأشكر جميع القدساويين لوقفتهم الصادقة بجانبنا خلال المشوار الصعب إلى أن تحقق الصعود، وتكللت جهودنا بتحقيق العودة الى دوري المحترفين.

وكشف الزامل: الصعود لم يأتِ صدفة، بل جاء نتيجة تكاتف جهود الجميع من إدارة ولاعبين وجهاز فني، وحرصهم على تحقيق تطلعات ورغبات جماهير النادي والارتقاء برياضة المنطقة الشرقية والمنافسة على مختلف الأصعدة، وأبارك لمجلس إدارة النادي ومنسوبيه ومشجعيه، ونعدهم بمزيد من الجهد حتى نكون عند مستوى تطلعاتهم في المستقبل.

وأكد الزامل: المرحلة المقبلة ستكون صعبة للغاية لاسيما أن الفترة القادمة قصيرة جدّاً بين نهاية الموسم الحالي وانطلاق منافسات الموسم المقبل، وهو ما يتطلب مضاعفة العمل من الجميع.

وعبر عدد من القدساويين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحتهم بعودة الفريق القدساوي إلى مكانه الطبيعي دوري المحترفين السعودي، بعد هبوط الفريق الموسم الماضي، وقدموا التهاني والتبريكات لمجلس الإدارة برئاسة مساعد الزامل واللاعبين بعد صعود الفريق إلى دوري المحترفين، مطالبين بمضاعفة الجهد خلال المرحلة القادمة.