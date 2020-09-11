تستعد أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون المشاركة في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا لاستئناف ما تبقى من منافساتها التي تقرر أن تستكمل حتى نهاية دور ربع النهائي، ومن المقرر أن تلعب من الفترة 14 سبتمبر الجاري حتى 13 أكتوبر المقبل.وفرض الاتحاد الآسيوي إجراءات مشددة على الدولة المستضيفة وكذلك على بعثات الوفود المشاركة بضرورة إجراء فحص نهائي لجميع أفراد البعثة قبل مغادرتها بلادها، الأمر الذي منع فريق الوحدة الإماراتي من السفر إلى قطر لاستكمال المشاركة في البطولة.وكان الاتحاد الآسيوي قد فرض عدداً من الشروط وأبلغ مراقبيه بضرورة الالتزام بالإجراءات التي وُضعت طوال فترة أيام المباريات لضمان سلامة المشاركين من فايروس كورونا المستجد.ومن ضمن الإجراءات التي وضعها الاتحاد الآسيوي وأبلغ بها مراقبي مباريات البطولة ضرورة استبعاد أي لاعب تصل درجة حرارته إلى 37.5، وإجراء فحص فوري وعزله عن بقية أفراد بعثته حتى تظهر نتيجة الفحص سلبية.وكذلك أبلغ الاتحاد الآسيوي مراقبي المباريات بضرورة الإشراف على إجراء فحص طبي يومي لكل فريق يومياً خلال مدة 6- 8 ساعات كإجراء إضافي للفحص الروتيني المحدد عند كل نقاط الفحص الخاصة بالبطولة التي وضعت في كل من سكن البعثات وملاعب التدريبات والمباريات مع تشديده على الدولة المستضيفة بأن تظهر نتائج الفحص بشكل يومي وبحد أقصى خلال 24 ساعة.وأجبر الاتحاد الآسيوي الفرق المشاركة على إخضاع كل أفراد البعثة للفحوصات اليومية أياً كانت صفته؛ لاعباً أو إدارياً أو من الجهاز الفني.وطالب الآسيوي في لائحة الإجراءات والتعليمات الخاصة بدوري أبطال آسيا الحالية بإبلاغ المسؤول الطبي في البطولة عند حدوث أي حالة ارتفاع حرارة لأي فرد من أفراد الفرق المشاركة أو ظهور أعراض «كورونا المستجد» لسرعة التعامل مع الحالة صحياً وإدارياً.وسمح الآسيوي في التعليمات التي أصدرها للأندية بتغيير أي فرد من أفراد طاقمها (غير اللاعبين) في حال ثبتت إصابته بفايروس كورونا المستجد، بزميل آخر ينوب عنه في القيام بأعماله؛ بشرط أن يكون ضمن الأسماء المسجلة في الوفد المقيم في قطر هذه الفترة التي أُبلغت فيها الدولة المستضيفة بضرورة توفير الرعاية الصحية مجاناً له وترك أمر مقر إقامة عزله لرئيس البعثة سواءً في المستشفيات أو في مقر الفندق الذي تقيم فيه البعثة بحسب الحالة، فيما استبعد استبدال اللاعبين وفرض على الأندية المشاركة رفع أسمائها بحد أقصى يوم أمس (الخميس) وستعتبر نهائية ولا تعديل عليها.ومن ضمن المتطلبات التي وضعها الاتحاد الآسيوي على الوفود؛ ضرورة رفع تقرير يومي لكل أفراد البعثة عبر «الواتساب» لمتابعة سلامة وأمن الوفود وسير البطولة -التي وضع لها مسمى (كرة القدم للإبطال) بعد استكمال منافساتها- بشكل صحي آمن.